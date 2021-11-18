В Москве ревакцинировалась половина привитых горожан

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ревакцинацию от коронавируса прошли 50% столичных жителей. Речь о тех, кто первый курс получения инъекций прошёл более полугода назад, отметила она в эфире телеканала «Россия-24».

1,5 млн человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получили пока только 50%, — подчеркнула чиновник.

Срок в шесть месяцев для ревакцинации считает оптимальным советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. По его мнению, решение о ревакцинации следует принимать, исходя из уровня антител к возбудителю вируса COVID-19.

Ранее стало известно, что ревакцинация от коронавируса двухкомпонентными вакцинами один раз в полгода не опасна, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. По его словам, главное, чтобы на момент прививки у человека не было противопоказаний, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца.