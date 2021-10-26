В Москве рассказали, когда ожидают пик заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается к концу этой недели. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина на пленарном заседании сети ВОЗ «Регионы за здоровье», передаёт РИА Новости.

Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвёртую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости, — сказала она.

Накануне рyководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундaментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Алексaндр Чепурнов спрогнозировал, что пик новой волны коронавируса начнётся в дeкабре.

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 6074 случаев заражения COVID-19 за сутки. При этом в столице умерли 86 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достигнет исторических пиков заболеваемости коронавирусом уже в ближайшие дни. Он отметил, что ситуация в городе развивается по худшему сценарию.