Профессор вирусологии спрогнозировал пик новой волны коронавируса

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал пик новой волны коронавируса. Он начнётся в декабре, заявил эксперт в интервью радио Sputnik.

Профессор отметил , что в своём прогнозе он ориентируется на прошлогоднюю волну заболеваемости, пик которой как раз пришёлся на осень и зиму.

Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть «жёсткие» цифры. Я мечтаю ошибиться, — сказал Чепурнов.

Вирусолог допустил, что пик волны заболеваемости коронавирусом может начаться и раньше. Единственным способом борьбы с пандемией учёный считает только вакцинацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достигнет исторических пиков заболеваемости коронавирусом уже в ближайшие дни. Он отметил, что ситуация в городе развивается по худшему сценарию.