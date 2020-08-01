В Москве проведут двухнедельный марафон в честь волонтёров

https://static.news.ru/photo/f2a3ebc0-d3de-11ea-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабный культурно-спортивный марафон, посвящённый волонтёрам, будет проходить в столице в течение двух недель. Его участниками станут добровольцы, спортсмены, деятелb культуры и искусства, экскурсоводы, работники транспорта и множество других людей, в том числе — партнёры всероссийской акции #МыВместе.

Марафон благодарности «Спасибо, волонтёры Москвы» начнётся 2 августа и продлится до 14 числа, сообщили в пресс-службе мэра Москвы. Главная его цель — отметить и поощрить тех, кто во время пандемии коронавируса помогал нуждающимся и поддерживал медиков.

Мероприятия запланированы на самых разных площадках по всему городу. Это будут познавательные прогулки по Парку Горького, студии «Союзмультфильм», метрополитену, олимпийскому комплексу «Лужники», ВДНХ, Московскому зоопарку, деловому центру «Москва-Сити». Кроме этого участники смогут посетить обзорные экскурсии по городу на двухэтажных автобусах CitySightseeing и покататься на яхтах по Москве-реке. В свою очередь профессиональные спортсмены проведут мотивационную встречу и тренировку с элементами боевых искусств.

Акция начнётся вместе с Московским полумарафоном 2 августа. В забеге на пять километров будут участвовать жители города, руководители волонтёрских организаций, а также представители власти. Маршрут пройдёт по центральным улицам и набережным столицы.

В последний день марафона — 14 августа — состоится награждение самых активных волонтёров, ставших участниками проекта #МыВместе. В общей сложности участие в нём приняли более 21 тысячи добровольцев, которые выполнили свыше 33 тысяч заявок. В целом же операторы горячей линии приняли порядка 150 тысяч звонков.

Марафон благодарности «Спасибо, волонтёры Москвы» организован комитетом общественных связей и молодёжной политики Москвы совместно с ресурсным центром «Мосволонтёр».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве появилась арт-инсталляция, ставшая благодарностью всем курьерам и сотрудникам служб доставки, которые работали во время режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса.