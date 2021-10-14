Циклон «Балканец» принесёт в Москву сильные ливни

14 октября в Москве ожидаются ливневые дожди, выпадет до 20% месячной нормы осадков. Самые сильные ливни придут в столицу вечером. Причиной такой погоды станет циклон «Балканец», надвигающийся на Москву. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.

Сегодня столичный регион будет атакован активным балканским циклоном, сопровождаемым полчищами дождевых туч, из-за чего может выпасть до 20% месячной нормы осадков или от 8 до 13 миллиметров, грубо говоря, ведро воды на квадратный метр, — сказал Тишковец.

Он отметил, что циклон «Балканец» всегда отличается аномальным количеством осадков. По словам специалиста, к вечеру дожди примут интенсивный характер, а также ухудшится видимость. По данным «Фобоса», вечером 14 октября температура воздуха в столице будет на уровне +8 градусов по Цельсию, атмосферное давление останется в пределах нормы.

Ранее в столичном Метеобюро спрогнозировали снижение атмосферного давления на этой неделе, увеличение облачности и начало дождей. Там добавили, что по ночам температура воздуха немного поднимется, а днём не будет превышать +10 градусов по Цельсию.