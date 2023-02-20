В Москве пройдет выставка о героях спецоперации

Фото: Stringer/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Выставка «Украина. На переломах эпох», которая ранее прошла в Манеже, заново откроется на ВДНХ в павильоне 57 вместе с новым проектом в цифровом формате «Герои спецоперации». Также в парке «Россия — моя история» состоится просветительский марафон «Знание о защитниках».

Экспозиция на ВДНХ была дополнена интерактивными объектами, инсталляциями, а также кинозалами с видеохроникой и фильмами. Зал героев спецоперации был расширен до трех пространств с историями подвигов погибших и выживших участников СВО. На обновленной выставке также будут впервые показаны 16 современных украинских учебников, фотохроника, карты, плакаты и архивные документы. Помимо того, большая часть материалов разархивирована и переведена в мультимедиа форму.

Организатор выставки и член Общественной палаты РФ Иван Есин рассказал, что материалы экспозиции находятся на стадии подготовки к внедрению в образовательные курсы российских школ. По его словам, к сентябрю планируется запуск обновленной программы в нескольких российских регионах.

Выставка «Украина. На переломах эпох» ранее прошла в 23 российских городах. До этого экспозицию посетили более 55 тысяч человек в московском Манеже. Выставка охватывает эпоху от основания Древнерусского государства до настоящего времени и рассказывает о взаимосвязи России и Украины.