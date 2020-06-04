В Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов

В столице подъезды многоквартирных жилых домов будут ежедневно дезинфицировать ещё месяц. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
По словам чиновника, каждый день коммунальные службы обрабатывают поверхности в жилом фонде общей площадью 30 млн кв. м. В обязательном порядке дезинфицируются тамбуры, холлы, коридоры, лифты и лестничные площадки,
Также тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов, — отметил Бирюков.
Для обработки используются препараты, рекомендованные Роспотребнадзором и абсолютно безопасные для людей и животных.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дезинфекция подъездов в условиях коронавируса может привести к негативным последствиям. В частности, в результате постоянной санитарной обработки бактерии могут приобрести устойчивость к антисептикам и привести к вспышке бактериальных инфекций, писал NEWS.ru.
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