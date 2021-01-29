В Москве поезда будут проезжать без остановки семь станций метро 31 января

https://static.news.ru/photo/1b979150-62df-11eb-819b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поезда московского метро 31 января будут проезжать без остановки семь станций в центре столицы. Об этом сообщили в дептрансе города.

По требованию полиции в воскресенье с 08:00 поезда метро будут проезжать без остановки станции «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, поезда будут проезжать мимо станции «Лубянка» Сокольнической линии и «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.

Ранее руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал призывы в соцсетях сторонников оппозиционера Алексея Навального к участию в очередной акции в его поддержку. Он назвал их провокацией. Фадеев пояснил, что пандемия коронавируса ещё продолжается и введённые в связи с ней ограничения продолжают действовать.

Глава СПЧ также отметил, что для проведения митинга организаторы выбрали Лубянку. Однако там узкие тротуары, на которых не поместится большое количество людей. В этом случае протестующие будут выходить на проезжую часть, а сотрудники полиции — использовать силу, чтобы их оттеснить. Он добавил, что провокационными можно считать и заявления в Сети о том, что участники акции намерены отправиться на Красную площадь.

Акции в поддержку Навального, арестованного по возвращении в Россию из Германии, прошли в ряде российских городов 23 января. В общей сложности силовики задержали несколько тысяч человек, в том числе около 300 несовершеннолетних. Сторонники оппозиционера анонсировали новую акцию 31 января, писал NEWS.ru.