В Москве отрепетировали авиапарад ко Дню Победы

https://static.news.ru/photo/1c5bd29e-8de3-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Репетицию воздушной части парада Победы провели в столице, несмотря на пасмурную погоду.

По данным РИА Новости, в небе над городом пролетели военные вертолёты и самолёты.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в полном объёме состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной.

За последние сутки в России зафиксирован 10 581 случай новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составило 145 268 в 85 регионах. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Жертвами коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки стали 76 человек.