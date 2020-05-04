В России за сутки выявили 10581 случай заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b9cf5614-8ddd-11ea-b680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России зафиксировано 10 581 случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составило 145268 в 85 регионах. Таковы данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 4 мая.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 5352 (50,6%) не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки из больниц выписаны 1456 человек. Всего с начала распространения заболевания от инфекции вылечились 18 095 человек.

Также за сутки зафиксировано 76 летальных случаев. Всего от COVID-19 скончались в общей сложности 1356 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 217 тысяч человек. По информации Роспотребнадзора, за последние сутки в стране было сделано 183 тысячи тестов на коронавирус. Общее число тестов превысило 4,3 млн.