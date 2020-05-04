В РФ более 200 тысяч человек находятся под контролем медиков из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/426d3f42-8dd7-11ea-95bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 217 тысяч человек.

Такие данные сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По информации ведомства, за последние сутки в стране было сделано 183 тысячи тестов на коронавирус. Общее число тестов превысило 4,3 млн.

На 4 мая в России зарегистрировано 134 686 случаев заражения COVID-19, выздоровели 16 639 человек, умерли 1280.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 544 пациента с коронавирусом вылечились в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 7573.