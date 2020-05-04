В Москве от коронавируса вылечились более 7 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/db636b0a-8dd6-11ea-a052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ещё 544 пациента с коронавирусом вылечились в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 7573. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 544 человека, — приводит её слова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 500 человек находятся в больнице в Коммунарке. Из них 55 помещены в реанимацию и отделение интенсивной терапии, в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.