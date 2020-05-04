Под наблюдением врачей в Коммунарке находятся более 500 пациентов

Свыше 500 человек находятся в больнице в Коммунарке. Из них 55 человек помещены в реанимацию и отделение интенсивной терапии, в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
По данным главврача медучреждения Дениса Проценко, всего лечение получают 503 больных, в числе которых — 98% с диагнозом внебольничная пневмония, 62% — COVID-подтверждённые.
Ранее NEWS.ru писал, что профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов пояснил, при каком условии может сформироваться устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции.
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