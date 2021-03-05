В Москве отменят обязательную изоляцию для пожилых граждан

https://static.news.ru/photo/359333a8-7db4-11eb-bb11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 8 марта на территории Москвы будет отменён обязательный домашний режим для пожилых жителей столицы. Также власти разблокируют социальные карты гражданам старше 65 лет. Об этом 5 марта сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве постепенно улучшается. Из других стран время от времени приходят тревожные сигналы, однако в российской столице всё стабильно.

Как сказал Собянин, уровень заболеваемости снижается с каждой неделей, а суточный прирост уменьшился почти в пять раз в сравнении с пиковыми прошлогодними значениями. В Москве уже сняли большое количество ограничений, введённых на фоне пандемии, работают театры, кинотеатры и общепиты, активность местных жителей растёт.

Поэтому, подчеркнул мэр, пожилые горожане начинают интересоваться, когда для них режим обязательной изоляции будет отменён. Глава города заявил, что указ об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Кроме того, он обратился к пожилым москвичам со следующими словами.

Ваш возраст и ваши хронические заболевания — это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжёлой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя, — написал политик в личном блоге.

Собянин пожелал всем здоровья и поздравил женщин с наступающим праздником.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 1757 жителей столицы, госпитализировали 761 человека. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 987 041 москвича.

В течение прошедших суток после перенесённого COVID-19 по выздоровлении выписаны 2249 жителей Москвы, скончались от этой инфекции 54 пациента столичных клиник. Всего число выздоровевших после COVID-19 москвичей увеличилось до 907 770 человек. Пандемия унесла жизни 15 297 жителей столицы.