Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 1470 человек

10:15, 16 мая 2020
Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Ещё 1470 пациентов с коронавирусом в Москве успешно прошли лечение и выписаны из медучреждений.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, общее число выздоровевших в городе достигло 26 032.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1470 человек, — сказала она.

Ракова рассказала, что лечение в каждом конкретном случае назначается врачом в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, а диагноз ставится после проведения молекулярно-генетического теста, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что подсчёт жертв коронавирусной инфекции нового типа ведётся на основании свидетельств о смерти, предоставляемых судмедэкспертами и патологоанатомами, сообщил главный внештатный патологоанатом Министерства здравоохранения России Георгий Франк.

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