В Москве от коронавируса вылечили ещё 6575 пациентов

https://static.news.ru/photo/39814ea0-3467-11eb-895d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 6575 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В столице выздоровели ещё 6575 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 464 984, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее количество выздоровевших в городе достигло 464 984.

Все пациенты, покидающие больницы по окончании лечения от заболевания, проходят необходимые тесты, чтобы подтвердить выздоровление. Некоторые пациенты остаются под дистанционным наблюдением врачей.

В штабе напомнили, что переболевшие коронавирусом могут помочь тем, кто сейчас борется с заболеванием, став донорами плазмы с антителами к COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что на 29 ноября в мире заразились коронавирусом более 61,8 млн человек. Рост за последнюю неделю составил 3 935 330 случаев, что несколько меньше предыдущей семидневки, когда зафиксировали 4 060 891 заражение. Число летальных исходов, вызванных осложнениями от COVID-19, за неделю превысило 69 тысяч.