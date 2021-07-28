В Москве начали тестировать онлайн-голосование

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Работу системы онлайн-голосования с новыми функциями начали проверять в столице. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Участникам предлагают два вопроса: работники каких сфер, контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию и какой вид транспорта — личный или общественный — является приоритетным для развития городской инфраструктуры.

Технически тестовое голосование не отличается от онлайн-голосования на выборах в сентябре, поэтому важно сейчас отследить, как работают новые механизмы — «отложенное решение», перелистывание бюллетеней и другие, — комментирует Общественный штаб.

Участвовать могут совершеннолетние москвичи, зарегистрированные на mos.ru, голосование продлится до 20:00 30 июля.

Ранее стало известно, что в Москве избирателям не потребуется предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест для прохода на участок.