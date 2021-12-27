В Москве стоимость поездки на такси выросла на 25%

За последний год цены на такси в Москве выросли почти на 25%, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные аналитиков Tinkoff Data. Издание отмечает, что в конце декабря 2021 года средняя стоимость поездки составила 520 рублей, в то время как месяц назад такси было дешевле на 14% (средняя цена 458 рублей), а в декабря прошлого года — на 24% (421 рубль).

Такой рост цен в конце года связывают с резким похолоданием в столице, тяжёлыми погодными условиями и большими пробками.

По данным городской платформы «ПРОдвижение», за первые три недели декабря в десяти районах ЦАО такси вызывали 3,28 млн раз. Это на 37,5% больше, чем за аналогичный период месяцем ранее, и на 14,8% превышает уровень декабря 2020 года, — говорится в сообщении.

Эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн в середине декабря сообщила, что минимальный тариф поездок на такси подорожает более чем на 20% в следующем году. Она объяснила, что иначе работа в такси не будет оправдывать расходы.

Ранее сообщалось, что повышение цен коснётся и сферы грузоперевозок. Подорожание составит 15–25%, в зависимости от направления. По имеющимся данным, цены повысятся как на большегрузных, так и на малотоннажных автомобилях. В «Грузавтотрансе» уточнили, что компании вынуждены пойти на такой шаг из-за роста стоимости комплектующих, масел, обслуживания и топлива.