В Москве к посольству Белоруссии принесли драники со сметаной

https://static.news.ru/photo/e9d91cf6-fb73-11ea-90bf-fa163e074e61_660.jpg Посольство Республики Беларусь в Москве Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

К белорусскому диппредставительству в российской столице, где собрались активисты, поддерживающие протесты в республике, принесли драники со сметаной.

У посольства Белоруссии на акцию солидарности пришли десятки человек. Они принесли с собой бело-красно-белые флаги и выкрикивали лозунг «Жыве Беларусь!», передаёт портал «Мослента».

При этом ОВД-Инфо сообщает о том, что во время акции были задержаны несколько человек, среди которых была певица Анжелика Агурбаш.

В воскресенье, 20 сентября, во многих городах Белоруссии люди вышли на акции протеста. Наиболее масштабные митинги проходят в Минске. При этом наблюдатели отмечают, что сегодняшняя акция протеста в Минске оказалась не такой многочисленной, как демонстрации, проходившие в предыдущие воскресные дни. По некоторым оценкам, на так называемый марш справедливости вышло менее 100 тысяч человек.

Планировалось, что они пройдут через президентский дворец к Верховному суду, чтобы оставить там портреты чиновников, которые, по их мнению, заслуживают трибунала. Однако за несколько часов до мероприятия центр города наводнили силовики. По улицам белорусской столицы начала ездить военная техника. Часть города перегородили колючей проволокой и металлическими ограждениями.

Представитель МВД подтвердила, что силовики стреляли в воздух, а также использовали против брестских демонстрантов слезоточивый газ. Этот факт также подтвердила представитель МВД, пояснив, что это было необходимо для пресечения противоправных действий. Помимо этого, в Белоруссии снижена по требованию властей скорость мобильного Интернета, хотя люди утверждают, что он вообще не работает.

Как писал NEWS.ru, в ходе акции протеста в Минске был задержан член основного состава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев. Об этом рассказала пресс-служба КС.