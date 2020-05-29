В Москве ещё 78 пациентов скончались от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 78 пациентов с коронавирусом скончались.

Общее количество летальных исходов достигло 2408 случаев. У всех скончавшихся лабораторно было подтверждено инфицирование коронавирусом нового типа.

Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 387 623 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, число жертв коронавирусной инфекции на территории Москвы в апреле может быть скорректировано в результате применения новой методики подсчёта с 639 пациентов до 1561 человека, сообщили 28 мая представители столичных властей.