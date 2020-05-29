В Москве ещё 78 пациентов скончались от COVID-19

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 78 пациентов с коронавирусом скончались.
Общее количество летальных исходов достигло 2408 случаев. У всех скончавшихся лабораторно было подтверждено инфицирование коронавирусом нового типа.
Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 387 623 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов.
Как ранее писал NEWS.ru, число жертв коронавирусной инфекции на территории Москвы в апреле может быть скорректировано в результате применения новой методики подсчёта с 639 пациентов до 1561 человека, сообщили 28 мая представители столичных властей.
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