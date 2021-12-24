В Москве арестовали одного из напавших на фигуриста Соловьёва

В Москве арестован один из напавших на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, передаёт Telegram-канал столичной прокуратуры. Инцидент произошёл 21 декабря в центре города. Фигуриста избили двое молодых людей, в результате Соловьёв был госпитализирован с травмами.

С учётом позиции прокуратуры Таганский районный суд избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее менеджер Соловьёва сообщила, что его состояние пока остаётся без изменений. По её словам, он по-прежнему испытывает головную боль и недомогание.

32-летний фигурист был избит 21 декабря. Конфликт завязался после того, как одна из его знакомых на выходе из караоке попросила зажигалку у компании из трёх мужчин. Началась словесная перепалка, Соловьёв попросил молодых людей не разговаривать с девушками грубо. После этого один из мужчин толкнул спортсмена, тот упал и ударился спиной о дверь.