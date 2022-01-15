В Москве арестовали обвиняемого в педофилии американца

В Москве арестован 64-летний гражданин США Дэвид Томас Барнс, который обвиняется в сексуальном насилии над собственными детьми. Постановление об избрании меры пресечения вынес Савёловский районный суд, сообщает ТАСС. В совершении преступления американца обвинила его бывшая жена.

Барнсу Д. Т., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ (два эпизода), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — сказали агентству в пресс-службе суда.

Там также уточнили, что в СИЗО иностранцу предстоит пробыть до 13 марта.

Барнса, приехавшего в Россию по туристической визе, задержали накануне по заявлению бывшей супруги, которая в настоящее время проживает в Москве с двумя их сыновьями 2010 и 2014 годов рождения. Она утверждает, что дети подвергались сексуальном насилию со стороны отца в 2014–2018 годах, когда гостили у него в США, в городе Хьюстон.

По данным СМИ, у себя на родине Барнс лишён родительских прав. В России он имеет статус опекуна.