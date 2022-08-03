В Москве арестовали экс-руководителя аппарата главы МЧС В Москве арестовали бывшего руководителя аппарата главы МЧС Сойникова за превышение полномочий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский районный суд Москвы арестовал экс-руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова по делу о превышении должностных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сообщается, что следствие попросило заключить под стражу бывшего чиновника до 1 октября, ему грозит до 10 лет колонии.

Задержан Сойников Вадим Евгеньевич, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), — сообщили в суде.

Сойников руководил аппаратом предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб в сентябре 2021 года. Весной аппарат министра прекратил свое существование, как структурное подразделение МЧС, а Сойников освобожден от должности.

Тем временем, Тверской суд отпустил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева из СИЗО. Обвиняемый признался в содеянном, возместил ущерб (21 млн рублей) и сдал своих подельников. Он отправится под домашний арест до 21 октября.