В Московской области откроют парки

https://static.news.ru/photo/7700d738-a0ff-11ea-a986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области откроются парки для отдыха местных жителей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Парки открываем, но не спортивные и детские площадки, — отметил глава региона в эфире телеканала «360».

Он подчеркнул, что местные жители смогут посещать парки только в медицинских масках. Сегодня он подпишет соответствующее постановление. С 23 мая в Подмосковье перестал действовать пропускной режим.

Ранее Воробьёв заявил, что в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер на территории Подмосковья могут заработать рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как писал NEWS.ru, столичные власти 21 мая объявили первый этап смягчения ограничений: начнёт работать каршеринг и центры государственных услуг. Пропускной режим сохранится до 14 июня.