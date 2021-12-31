В «Модном приговоре» оценили историю неудавшихся подарков больным детям
Продюсер «Модного приговора» Кривицкий оценил новость о пустых подарках для больных детей
Софья Купервасер
Софья Купервасер
16:46, 31 декабря 2021
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Генеральный директор компании «Красный квадрат», продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий прокомментировал скандальную ситуацию с подарками от программы онкобольным детям, в которых оказались пустые коробки. Он заверил, что данное происшествие случилось по ошибке и пообещал исправить недоразумение, его слова передаёт издание «Подъём».
Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Были собраны подарки для пациентов центра имени Блохина в количестве 30 штук и доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чём мы не договаривались и не знали, — сказал он.
По словам Кривицкого, презенты в онкоцентр отправят 3 января. О об этой ситуации рассказала волонтёр центра имени Блохина Виктория Бирюкова, которая помогала в организации этого мероприятия.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках международного форума «Мы вместе» дистанционно принял участие в проекте «Ёлка желаний». Он выбрал три шарика с желаниями детей, которые сам исполнит. Глава государства подарил гитару подростку из Московской области, позволил пятилетнему малышу из Бурятии побывать в роли пожарного и предоставил возможность девочке из Ставропольского края посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.