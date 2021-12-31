В «Модном приговоре» оценили историю неудавшихся подарков больным детям

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Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем крепкого здоровья в 2022 году. А к нему, как считает глава государства, уже приложатся успехи в разных областях. Он во время традиционного новогоднего обращения — сначала для жителей Камчатки — в эфире ТВ добавил, что основной целью властей является увеличение благосостояния жителей страны.

Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» — сказал...