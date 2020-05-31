В Минздраве заявили об историческом минимуме детской смертности

https://static.news.ru/photo/0fc6d6e6-a3f0-11ea-a796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатель детской смертности в России является одним из самых низких за всю историю. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Международный день защиты детей он подчеркнул положительную динамику в этом направлении демографической политики.

То внимание и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром, — приводит слова Мурашко ТАСС.

Удалось избежать у детей и тяжёлых случаев течения инфекции COVID-19. По данным специалистов, эпидемия не ударила по подрастающему поколению.

Ранее в Марий Эл, как писал NEWS.ru, заражённая коронавирусом женщина родила здорового ребёнка. Жительница региона заболела на сроке 39 недель, но своевременное лечение позволило избежать осложнений.