В Минздраве заявили об историческом минимуме детской смертности

Показатель детской смертности в России является одним из самых низких за всю историю. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Международный день защиты детей он подчеркнул положительную динамику в этом направлении демографической политики.
То внимание и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром, —
приводитслова Мурашко ТАСС.
Удалось избежать у детей и тяжёлых случаев течения инфекции COVID-19. По данным специалистов, эпидемия не ударила по подрастающему поколению.
Ранее в Марий Эл, как писал NEWS.ru, заражённая коронавирусом женщина родила здорового ребёнка. Жительница региона заболела на сроке 39 недель, но своевременное лечение позволило избежать осложнений.
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