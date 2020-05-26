В Минздраве заявили о недоказанности пользы марихуаны при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/0e19b782-9f40-11ea-801d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Польза использования марихуаны при заражении коронавирусной инфекцией нового типа не доказана, серьёзных исследований по данному вопросу не проводилось, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, позиция ведомства относительно этого вопроса однозначна — использование каннабиноидов в лечебных целях невозможно, как и их легализация.

Как отметил Брюн, марихуана действительно раньше использовалась в качестве медицинского препарата. Подобная практика наблюдалась в конце XIX века — начале XX века. Тогда каннабиноидами лечили депрессию.

Но когда человечество поняло, что есть вред от употребления марихуаны, то от этого отказались, — цитирует ТАСС Евгения Брюна.

Ранее в СМИ появилась информация, что учёные из Университета города Летбридж в Канаде исследуют эффективности каннабиноидов при лечении коронавируса. Они проверяют гипотезу, согласно которой марихуана может препятствовать инфицированию.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году бразильское Национальное агентство по санитарному надзору зарегистрировало первый медицинский препарат на основе марихуаны.