Первое лекарство из марихуаны зарегистрировали в Бразилии

https://static.news.ru/photo/4b2bdf9a-84cb-11ea-8f33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Galayko/Global Look Press

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору зарегистрировало первый в стране медицинский препарат на основе марихуаны. Неизвестно, когда он появится в продаже.

Разрешение получила компания Prati-Donaduzzi, находящаяся на юге государства, передаёт ТАСС.

Накануне правительство Бразилии разрешило продажу медикаментов, в которых не более 0,2% каннабидиола (не имеет психоактивного эффекта). Для их покупки будет нужен рецепт, при выписывании которого врач должен обосновать невозможность альтернативного лечения. Медицинский документ не может действовать больше 60 дней.

Ранее NEWS.ru писал, что музыканты Карлос Сантана, Снуп Догг и B-Real из группы Cypress Hill сконцентрировались на производстве и продаже марихуаны. Они лишились возможности давать концерты из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.