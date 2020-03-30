https://static.news.ru/photo/1d7e4fee-7272-11ea-a672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Показатели смертности на территории России за прошедшие недели 2020 года ниже, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом 30 марта сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Руководитель ведомства рассказал о снижении уровня смертности на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в стране.

По словам Мурашко, показатели снизились на 9%.

Мы видим, что за 13 недель 2020 года показатели общей смертности находятся ниже показателей предыдущего года, в том числе мы мониторим показатели смертности и заболеваемости от внебольничных пневмоний, — цитирует ТАСС главу Минздрава.

Как ранее передавал NEWS.ru, в настоящее время Россия ещё не до конца вовлечена в процесс распространения коронавирусной инфекции нового типа, заявилМурашко.