В Минздраве РФ увидели положительную динамику развития ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9bebcae4-dafc-11ea-b878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил положительную динамику развития ситуации с коронавирусом в стране. По словам главы ведомства, в настоящее время из 132 тысяч коек для пациентов с COVID-19, свободны 35%.

По словам Мурашко, число находящихся на стационарном лечение понемногу снижается. имеет незначительную. Кроме того, в реанимации сейчас находятся меньше 3 тысяч коронавирусных пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ.

В ближайшее время группа российских медиков будет отправлена на помощь в борьбе с вирусом Узбекистан. Об этом рассказал министра на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, передаёт ТАСС.

По данным на 10 августа, количество умерших от COVID-19 в России с начала пандемии достигло 15 001 человека. Из них 70 скончались за последние сутки. Всего число выявленных заболевших составляет 892,6 тысячи человек. Количество выздоровевших возросло на 3259 и достигло 696,6 тысячи человек, писал NEWS.ru

Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. В первую тройку входят США (более 4,9 млн заразившихся), Бразилия (свыше 3 млн) и Индия (более 2,1 млн).

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 19,6 млн человек. Жертвами инфекции стали более 727 тысяч человек, выздоровели — 11,9 млн.