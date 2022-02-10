В Минздраве разъяснили условия выдачи ковид-сертификата по экспресс-тесту

Лица, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить сертификаты по итогам экспресс-тестирования, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передаёт ТАСС. Он пояснил, что обязательным условием является взятие теста медработником. О том, что для получения диагноза «коронавирус» будет достаточно экспресс-теста, сообщили в оперштабе.

Да, сертификат о перенесённом заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником, — сказал Кузнецов.

Ранее Минздрав разрешил с 21 февраля выдавать сертификаты по результатам анализа на антитела к коронавирусу. По словам Кузнецова, требований к уровню антител для получения сертификата нет.

Кроме того, cертификаты о вакцинации от коронавируса и перенесённом зaболевании будут дополнены информацией о наличии антител.