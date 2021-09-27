В Минздраве рассказали о состоянии четверых пострадавших в Перми

Четверо пострадавших при стрельбе в университете в Перми и находящихся на лечении в Москве остаются в стабильно тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сoобщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

В федеральных клиниках и медицинских организациях Перми продолжают лечение пациенты, получившие ранения в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В Москве находится семь пациентов, четверо из которых находятся в стабильно тяжёлом состоянии. У троих пациентов состояние средней степени тяжести, одному из которых уже проводятся реабилитационные процедуры, — говорится в сообщении.

В медицинских организациях Перми на стaционарном лечении остаются восемь пациентов, их состояние удовлетвoрительное.

Утром 20 сентября в Пeрмском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 18-летний студент вуза Тимур Бeкмансуров открыл огонь по учащимся. В итоге погибли шесть человек, пострадали 47. Бeкмансуров был ранен ответным огнем, в дальнейшем ему ампутировали ногу.

При этом сотрудники ФСБ России просили пермских врачей во что бы то ни стало спасти жизнь Бекмансурову, В силовом ведомстве считают, что студент заслуживает максимально сурового наказания за свои действия, приведшие к гибели шести человек, ведь сам он считал смерть избавлением.

Как отметил источник, стрелка, скорее всего, ждёт пожизненное заключение в одной из таких тюрем, как «Чёрный дельфин» или «Полярная сова».