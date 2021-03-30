В Минздраве предупредили о начале третьей волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/7a8b8128-914f-11eb-96f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатели заболеваемости коронавирусом в России свидетельствуют о возможном начале третьей волны коронавируса. Об этом заявила заместитель главы Министерства здравоохранения России Татьяна Семёнова.

Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции, — цитирует её ТАСС.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский отмечал, что третья волна пандемии коронавируса не приведёт к всплеску заболеваемости. Причина этого, по его словам, заключается в том, что гораздо больше людей, чем прежде, приобрели иммунитет.

Ожидать третью волну стоит ближе к осени, предполагает учёный. Впрочем, утверждать однозначно профессор не стал: принято считать, что коронавирус ведёт себя, как остальные ОРВИ, однако он недостаточно изучен, чтобы утверждать это наверняка.

Ранее медики высказали опасения, что из-за поэтапного открытия границ с другими странами в Россию могут быть завезены новые штаммы коронавирусной инфекции. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что особенно опасны в этом отношении полёты в Германию, которая находится на пике третьей волны коронавируса, и в Венесуэлу, где свирепствует бразильская мутация коронавируса, сообщал NEWS.ru.