https://static.news.ru/photo/0696a82c-2d7f-11ea-8cdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиян необходимо обучать безопасному потреблению спиртных напитков. С таким предложением выступил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Так он прокомментировал предложение увеличить время продажи шампанского и слабоалкогольных напитков в период новогодних праздников, чтобы люди успели подготовиться и закупить все необходимое к Новому году.

По словам Брюна, всевозможные ограничительные меры воздействуют лишь на тех, кто не имеет зависимости от спиртного. Однако те, кто всерьёз намерен его раздобыть, обязательно найдёт способ. Люди в любом случае не откажутся полностью от употребления алкоголя. Но сейчас многие зачастую пьют его неправильно, от чего болеют и даже умирают.

Нарколог также указал на то, что отмена ограничения продажи на слабоалкогольные напитки не снижает объёмы потребления крепких алкогольных напитков, тем более зимой.

Как пить, чем закусывать, как часто, с какими промежутками, какие вкусовые качества нужно определить в том или ином напитке — нужна серьёзная просветительская работа, — приводит слова Брюна РИА Новости.

Специалист отметил, что сейчас «есть программы про еду, есть — как пользоваться бытовыми приборами, и скромно умалчивается о том, что люди употребляют алкоголь, а их надо этому учить».

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову увеличить время продажи шампанского в новогодние праздники. Сейчас спиртное нельзя купить после 23:00, а в ряде регионов — ещё раньше. По мнению депутата, нынешние ограничения создают «ненужные сложности во время предновогодней сутолоки».