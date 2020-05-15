В Минздраве оценили лечение больных COVID-19 «Фавипиравиром»

https://static.news.ru/photo/6c389f82-9d91-11ea-87f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лечение больных коронавирусом отечественным препаратом «Фавипиравиром» занимает не более недели. Препарат полностью уничтожает вирус за 5–6 дней. Об этом заявил главный уролог Минздрава России академик Дмитрий Пушкарь.

Схема лечения пациентов данным препаратом уже разработана. В среднем лечение будет занимать не больше одной недели, — рассказал он РИА Новости.

Доклинические испытания проводились на различных животных. Доказано, что данный препарат действует именно на клетки вируса и дезактивирует их.

«Фавипиравир» пока используют только для лечения пациентов, согласившихся участвовать в клинических испытаниях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эффективность препарата превысила 80%. 21 мая 2020 года начался финальный этап испытаний. Для участия в программе пригласили свыше 300 пациентов. Средство будет доступно только в больницах и медцентрах, но не в аптеках, поскольку его следует применять под наблюдением врача.