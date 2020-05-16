В Минздраве объяснили, как ведётся статистика жертв коронавируса

https://static.news.ru/photo/d60752d2-9742-11ea-8bc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подсчёт жертв коронавирусной инфекции нового типа ведётся на основании свидетельств о смерти, предоставляемых судмедэкспертами и патологоанатомами, сообщил главный внештатный патологоанатом Министерства здравоохранения России Георгий Франк.

По его словам, наиболее значимую роль играют данные по посмертному вскрытию больных. По ним составляется заключение, которое потом отдельно заносится в медицинскую документацию и в свидетельство о смерти.

Как отметил Франк, в свидетельстве две рубрики: окончательный диагноз и связанные с кончиной пациента заболевания, которые не послужили причиной смерти. В качестве примера эксперт привёл случай с россиянином, который при жизни страдал от сахарного диабета, а скончался в результате осложнений COVID-19.

При коронавирусе у пациента очень страдают сосуды. COVID-19 бьёт по внутренней стенке сосудов, уничтожая клетки выстилающие, уже повреждённые при диабете. В этом случае в первый пункт медицинского свидетельства будет записан коронавирус, а во второй — сахарный диабет, — приводит слова Франка телеканал «Звезда».

Как ранее писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников считает, что иностранные журналисты опираются на данные о смертности от коронавируса в России, полученные только за один месяц, поэтому у них складывается мнение, что эти показатели в стране занижены.