https://static.news.ru/photo/4795814a-2cb2-11ea-9a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В Минюсте РФ назвали значимые новеллы в сфере юстиции, которые вступают в силу в 2020 году. Среди них — закон о компенсациях заключённым за ненадлежащие условия содержания в СИЗО, ИВС и колониях, введение для адвокатов гонорара успеха, а также возможность извещения должников через СМС.

Закон о компенсациях подозреваемым и обвиняемым, которым не обеспечены надлежащие условия содержания в СИЗО и изоляторах временного содержания, а также осуждённым, находящимся в местах лишения свободы, создает механизм компенсаций за нарушения требований российского законодательства и международных договоров о содержании заключённых. Размер компенсации будет определяться судами и не станет зависеть от наличия или отсутствия вины должностных лиц учреждений. У обратившегося за компенсацией останется право требовать также возмещения вреда, причинённого действиями органов власти, должностных лиц, или незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры или суда.

С 1 января 2020 года вступает в силу закон «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он приравнивает по статусу службу приставов к правоохранительным органам. Хотя в службе приставов сохранятся и гражданские должности, для части приставов будут предусмотрены специальные звания — от прапорщика до генерала внутренней службы РФ. При приеме на работу сотрудники органов принудительного исполнения будут проходить как профессиональный, так и психологический отбор. Для отдельных должностей предусмотрена проверка на полиграфе, передаёт ТАСС.

Среди значимых законов, вступающих в силу с 1 января, в Минюсте назвали и поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве», который позволит приставам извещать стороны исполнительного производства, в том числе должников, через личный кабинет в Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также с их согласия и через СМС-сообщения на номер телефона, который они предоставят приставам.

С 1 марта вступят в силу изменения в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Одной из значимых новелл в нём станет введение так называемого гонорара успеха — возможности включать в соглашение с адвокатом условия, по которому размер вознаграждения зависит от результата оказания юридической помощи. Правда, это возможно лишь по гражданским и арбитражным делам и не может применяться при оказании адвокатом услуг по уголовным делам или делам об административных правонарушениях.

Кроме того, в 2020 году вступят в силу изменения в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», направленные на улучшение условий содержания в СИЗО женщин, имеющих при себе детей, а также беременных. В частности предлагается установить норму санитарной площади на каждого ребёнка до трёх лет, находящегося в камере вместе с матерью, в размере не менее 4 кв. м, а также предусмотреть положение о том, что женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трёх лет, и беременные содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых.

Ранее NEWS.ru писал, что закон об органическом производстве вступает в силу с 1 января. Соответствующий документ был одобрен летом 2018 года. С этого времени все производители, предлагающие покупателям органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Их теперь три — Роскачество, «Органик-эксперт» и ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области. Новый закон требует от производителей доказать, что их продукция изготовлена без применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков и гормонов, находящихся в составе ряда удобрений и кормов. При этом пройти необходимую аттестацию возможно только у определённых компаний, утверждённых Росаккредитацией.