https://static.news.ru/photo/8220e3a2-1c01-11ea-9c81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Государственным служащим запрещено принимать подарки от подчинённых. Данное ограничение действует также в нерабочее время и в случаях, когда сотрудник является другом чиновника. Об этом в разговоре с журналистами напомнили представители министерства труда РФ.

В ведомстве отметили, что госслужащим стоит воздержаться от безвозмездного получения услуг или имущества. Должностное лицо не имеет права принимать подарки в том числе во временное пользование.

Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета, — цитирует РИА Новости сообщение от Минтруда.

Представители ведомства также выступили с призывом распространять эти рекомендации. Данные меры стоит принимать в рамках борьбы с коррупцией.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный прокурор России Юрий Чайка в разговоре с журналистами сообщил, что в 2020 году в стране планируют ввести дополнительные меры по борьбе с коррупцией.