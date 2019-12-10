Государственным служащим запрещено принимать подарки от подчинённых. Данное ограничение действует также в нерабочее время и в случаях, когда сотрудник является другом чиновника. Об этом в разговоре с журналистами напомнили представители министерства труда РФ.
В ведомстве отметили, что госслужащим стоит воздержаться от безвозмездного получения услуг или имущества. Должностное лицо не имеет права принимать подарки в том числе во временное пользование.
Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета, — цитирует РИА Новости сообщение от Минтруда.
Представители ведомства также выступили с призывом распространять эти рекомендации. Данные меры стоит принимать в рамках борьбы с коррупцией.
Ранее NEWS.ru писал, что генеральный прокурор России Юрий Чайка в разговоре с журналистами сообщил, что в 2020 году в стране планируют ввести дополнительные меры по борьбе с коррупцией.