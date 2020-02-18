https://static.news.ru/photo/4e94f08c-52ed-11ea-9b94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого. Следовательно, пассажирам общественного транспорта в России следует запретить слушать музыку и смотреть видео без наушников, чтобы избежать возникновения конфликтов и дискомфорта у других людей. С такой просьбой в Минтранс обратились представители национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу.

По словам специалистов, ранее в Москве было проведено социологическое исследование с участием более тысячи человек, являющихся ежедневными пользователями общественного транспорта. Из общего числа опрошенных 94% крайне негативно относятся к публичному просмотру видео или прослушиванию музыки без наушников. Более того, 13% из них готовы объяснять «нарушителю спокойствия» его неправоту с помощью физического воздействия.

В силу особенностей и строения органов восприятия человека, файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть игнорированы только лишь из желания самого человека. То есть, если звучит музыка, её невозможно не слышать. Инициатива о запрете позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан, — приводит РИА Новости слова президента Ассоциации Альбины Хогловой.

Она подчеркнула, что подобная практика в настоящее время уже нашла применение во многих странах Европы.

Как ранее писал NEWS.ru, Минтранс прорабатывает предложения по внедрению на дорогах России приподнятых «зебр», шумовых полос и светофоров с датчиками движения. Изменения в ГОСТ должны быть внесены до конца 2020 года.