В Минпросвещения рассказали о переводе школ на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/55666138-06f3-11eb-a8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Решение о переводе российских школ на дистанционное обучение пока не принималось. Об этом сообщили в Министерстве просвещения страны.

К нам поступают данные о переводе школ на удалёнку. Мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем. Решение принимается исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет, — сообщил ТАСС заместитель министра просвещения Виктор Басюк.​​​​​

Ранее стало известно, что школы Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом переведут на дистанционное обучение. Кроме столицы на дистанционное обучение могут уйти школьники Ульяновской области и Сахалина. Точную дату перехода должны определить главы этих регионов.

С 5 октября в столице решением мэра Сергея Собянина начались всеобщие школьные каникулы, которые продлятся две недели. Также градоначальник подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов.

Московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель. Столичным правительством также поручено подключить в метро программное обеспечение, которое блокирует социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро.

По данным на 5 октября, в стране зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев, что является максимальным показателем с 21 мая. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек, умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.