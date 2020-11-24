В Минпросвещения сообщили о сокращении ушедших на карантин школ в РФ

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На территории России сократилось до 27 количество школ, которые ушли на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 25 ноября сообщили представители Министерства просвещения.

Накануне в ведомстве заявляли о ситуации вокруг работы российских школ на фоне эпидемии. Сотрудники министерства отметили, что число полностью закрытых на карантин учебных заведений сократилось с 33 до 31.

На сегодняшний день, подчеркнули в ведомстве, карантинные меры, связанные с пандемией, остаются в силе для 27 школ. Учебные заведения находятся в 15 регионах России. Число школ, находящихся на карантине, составляет 0,07% от их общего числа в РФ.

Днём ранее только одно учебное заведение ушло на карантин. К обычному режиму работы за сутки перешли пять школ.

Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,67% от общего количества, — сообщается в Telegram-канале министерства «Большая перемена».

Как передавал NEWS.ru, в России более 275 тысяч школьников продолжают обучаться в дистанционном формате. Они перешли на удалёнку в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 24 ноября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.