https://static.news.ru/photo/9784a49e-532a-11ea-abb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин призвал ужесточить требования к угольным тепловым электростанциям (ТЭС). По его мнению, они устарели.

Как сообщил «Интерфакс», Минприроды хочет пересмотреть в сторону ужесточения технические нормы выбросов загрязняющих веществ, поскольку из-за тех, что указаны в справочнике ИТС 28-2017, по которому работают ТЭС, превышаются показатели выбросов по ряду веществ. Технические условия, указанные в этом документе не отвечают требованиям государственного стандарта для котельных и термомеханического оборудования. Кроме того, технологическое состояние самих ТЭС оставляет желать лучшего.

Большая часть оборудования действующих ТЭС эксплуатируется более 30 лет, соответственно, растет риск аварийных ситуаций и негативное воздействие объектов на экологию территорий, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что речь идёт о котельных и ТЭС, работающих на угольном топливе, которые являются одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов.

Ранее NEWS.ru приводил данные исследования, согласно которым россияне стали чаще выбирать более экологичные варианты продуктов и упаковки. В частности, возросли продажи тканевых многоразовых сумок для покупок, сетчатых авосек, многоразовых пакетов и экомешков из ткани.