Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин призвал ужесточить требования к угольным тепловым электростанциям (ТЭС). По его мнению, они устарели.
Как
Большая часть оборудования действующих ТЭС эксплуатируется более 30 лет, соответственно, растет риск аварийных ситуаций и негативное воздействие объектов на экологию территорий, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что речь идёт о котельных и ТЭС, работающих на угольном топливе, которые являются одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов.
Ранее NEWS.ru приводил данные исследования, согласно которым россияне стали чаще выбирать более экологичные варианты продуктов и упаковки. В частности, возросли продажи тканевых многоразовых сумок для покупок, сетчатых авосек, многоразовых пакетов и экомешков из ткани.
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