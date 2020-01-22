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Россияне стали меньше покупать изделия из пластика в пользу более экологических аналогов. Так продажи пластиковых соломинок для употребления напитков упали на 30% за год, а металлические, стеклянные и бумажные стали популярнее на 128%. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование магазина Ozon.

Аналитики компании отметили падение спроса на пластиковые товары, особенно среди жителей городов-миллионников. Покупатели стараются выбирать более экологические варианты продуктов и упаковок, отмечает портал.

Эксперты выяснили, что в компании выросли продажи тканевых многоразовых сумок для покупок, сетчатых авосек, многоразовых пакетов, экомешочков из ткани, термокружек и другие товаров.

Как писал NEWS.ru ранее, Счётная палата России призвала к отказу от использования одноразовой упаковки. По словам аналитиков, без сознательного подхода россиян к вопросам экологии, в частности, перехода на многоразовую упаковку, мероприятия нацпроекта «Экология» окажутся малоэффективными.