https://static.news.ru/photo/db359d04-6920-11ea-a411-fa163e074e61_660.jpg Рустам Якубов Фото: elkisland.ru

Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ отреагировала на расследование NEWS.ru об угрозе застройки охранной зоны «Лосиного острова». В ведомстве опровергли информацию о возможном увольнении директора московского национального парка Руслана Якубова.

Отставка директора ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» не планируется, — сообщили в Минприроды.

Также чиновники ответили на вопрос NEWS.ru существует ли опасность сокращения площади парка в интересах строительного бизнеса. Сославшись на нормы закона «Об охране окружающей среды», в министерстве пояснили, что «изъятие земель природно-заповедного фонда запрещается».

Говоря о стройке жилого дома по программе реновации в охранной зоне национального парка на территории района Метрогородок (Открытое шоссе, 30), в пресс-службе Минприроды проинформировали, что с ними этот проект не согласовывался.

Кроме этого, ведомство высказалось относительно возведения жилого комплекса «Сказочный лес» в Ярославском районе Москвы. Минприроды «отказало ООО „ГрандНэкст“ (застройщику. — прим.ред) в согласовании социально-экономической деятельности по размещению многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) и строительства сопутствующих объектов на земельном участке, расположенном в границах охранной зоны национального парка „Лосиный остров“».

Чиновники высказали свою позицию также и о планах строительства дублёра Щёлковского шоссе. Эта автомагистраль может пройти через особо охраняемую природную территорию.

Минприроды России понимает необходимость развития дорожно-транспортного комплекса Москвы и Московской области. Однако мы считаем, что необходимо рассмотреть альтернативный вариант прохождения трассы, без нанесения ущерба природно-заповедному фонду РФ, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о многочисленных проблемах «Лосиного острова» — строительстве жилья, торговых комплексов и автодороги, а также сомнительной истории с освоением бюджетных миллионов на санитарную обработку. Как сообщал депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов со ссылкой на собственный источник, в ближайшее время директор «Лосиного Острова» Рустам Якубов может быть уволен. Соответствующее решение якобы было принято заместителем министра природных ресурсов и экологии Еленой Пановой после совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.