В Минприроды предупредили об угрозе исчезновения 13 видов животных

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Сергей Попов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сотруднику УВД по ЗАО Игорю Ляховцу, обвиняемому в фальсификации дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил признать Ляховца виновным и приговорить его к 12 годам лишения свободы, — сказал судья Сергей Груздев. Кроме того, Ляховца лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на...