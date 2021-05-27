В Минприроды предупредили об угрозе исчезновения 13 видов животных

России в настоящее время грозит полное исчезновение 13 видов животных. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, сообщает РИА Новости.
Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать. Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно, — цитирует агентство его выступление на Невском международном экологическом форуме.
Глава ведомства пояснил, что речь идёт об амурском тигре, снежном барсе, зубре, дальневосточном и среднеазиатском леопардах, стерхе, белом медведе и некоторых других животных.
Ранее сообщалось, что в течение последних двух лет в Дагестане на побережье Каспия были найдены свыше полутора сотен погибших тюленей. Руководитель природоохранных программ НЭЦ «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров предположил, что причиной их гибели могут быть загрязнение окружающей среды или рыболовство. В пользу последней версии может свидетельствовать то, что с некоторых животных были сняты шкуры.