В Минобороны назвали наиболее распространенные противопоказания для службы

https://static.news.ru/photo/60e52904-062c-11ea-a74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В России наблюдается рост числа граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.

По словам Дацко, число годных к военной службе выросло с 67,7% в 2010 до 78%. Среди самых распространённых причин, по которым молодых людей признают ограниченно годными, находятся болезни костно-мышечной системы, включая сколиоз и плоскостопие, болезни системы кровообращения и болезни нервной системы.

В последние годы всё чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место, — добавил эксперт.

При этом призывников с недостатком веса в настоящее время практически не наблюдается. Более того, всё чаще проявляется обратный фактор: лишний вес, вплоть до ожирения.

Андрей Дацко также рассказал, что с прошлого года были ужесточены требования по состоянию здоровья как призывников, так и военнослужащих. Изменения коснулись болезней системы кровообращения и нервной системы, а также туберкулёза. И если раньше молодые люди, переболевшие туберкулёзом, принимались на военную службу с небольшими ограничениями, то теперь теперь таких граждан в армию не берут.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Минобороны рассказали, когда призывников начнут отправлять в армию.