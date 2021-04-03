В Минобороны назвали наиболее распространенные противопоказания для службы

В России наблюдается рост числа граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.
По словам Дацко, число годных к военной службе
В последние годы всё чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место, — добавил эксперт.
При этом призывников с недостатком веса в настоящее время практически не наблюдается. Более того, всё чаще проявляется обратный фактор: лишний вес, вплоть до ожирения.
Андрей Дацко также рассказал, что с прошлого года были ужесточены требования по состоянию здоровья как призывников, так и военнослужащих. Изменения коснулись болезней системы кровообращения и нервной системы, а также туберкулёза. И если раньше молодые люди, переболевшие туберкулёзом, принимались на военную службу с небольшими ограничениями, то теперь теперь таких граждан в армию не берут.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Минобороны рассказали, когда призывников начнут отправлять в армию.