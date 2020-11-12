В Минкультуры предложили сделать частично бесплатным второе высшее

https://static.news.ru/photo/24b05f72-2529-11eb-b127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philippe Lissac /Global Look Press

Министерство культуры России предложило ввести дополнительные бюджетные места на второе высшее образование по отдельным творческим специальностям. Проект закона с такой инициативой уже внесён на рассмотрение в правительство.

Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно, — цитирует РБК министра культуры Ольгу Любимову.

Она также рассказала, что бюджетные места предлагается выделить для студентов, поступающих на второе высшее на специальность режиссёра как театра, так и кино, дирижёров, композиторов, переводчиков художественной литературы.

В настоящее время федеральный закон «Об образовании» не предусматривает возможности получать второе высшее образование на бюджетной основе.

Как сообщал NEWS.ru, в Минобрнауки отказались рассматривать возможность введения дипломов со «сроками годности». Ранее с такой инициативой выступил спецпредставитель главы государства по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.