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В Минкультуры предложили сделать частично бесплатным второе высшее

23:45, 12 ноября 2020
Фото: Philippe Lissac /Global Look Press

Министерство культуры России предложило ввести дополнительные бюджетные места на второе высшее образование по отдельным творческим специальностям. Проект закона с такой инициативой уже внесён на рассмотрение в правительство.

Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно, — цитирует РБК министра культуры Ольгу Любимову.

Она также рассказала, что бюджетные места предлагается выделить для студентов, поступающих на второе высшее на специальность режиссёра как театра, так и кино, дирижёров, композиторов, переводчиков художественной литературы.

В настоящее время федеральный закон «Об образовании» не предусматривает возможности получать второе высшее образование на бюджетной основе.

Как сообщал NEWS.ru, в Минобрнауки отказались рассматривать возможность введения дипломов со «сроками годности». Ранее с такой инициативой выступил спецпредставитель главы государства по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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