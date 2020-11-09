В Минобрнауки не рассматривают введения «срока годности» для дипломов

https://static.news.ru/photo/1c191882-22b2-11eb-9fce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Предложения преобразовать дипломы учебных заведений в «дипломы по требованию», которые отражали бы актуальный уровень знаний выпускника, а также ввести «сроки давности» для дипломов учебных заведений, не обсуждалиcь с Министерством науки и высшего образования РФ.

С Минобрнауки России данная инициатива не обсуждалась, — приводит ТАСС комментарий пресс-службы министерства.

Как сообщал NEWS.ru, спецпредставитель главы государства по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что практика выдачи дипломов на всю жизнь является «абсурдной». По его мнению, в данном случае нельзя гарантировать, что полученные выпускником навыки и знания сохранятся и будут актуальны в течение десятков лет.

Среди требований, предъявляемых к сфере высшего образования 2020-х годов, Песков назвал высокие темпы внедрения программ обучения, максимально удовлетворяющих рынок труда, нацеленных на выпуск профессионалов, а не отдельных специалистов. Кроме того, аналитик предложил отказаться от некоторых стандартов.