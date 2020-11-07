Дипломы в России могут получить «срок годности»

https://static.news.ru/photo/cab8bb00-2103-11eb-9205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Документы о высшем образовании в РФ на следующих этапах развития отрасли могут превратиться в «дипломы по требованию» и начнут отражать актуальные знания выпускника на момент предъявления, заявил 7 ноября спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков во время открытия проектно-образовательного интенсива. Лекция проходила в режиме онлайн.

Он также считает абсурдной выдачу дипломов «на всю оставшуюся жизнь», так как в данном случае нельзя гарантировать, что полученные выпускником навыки и знания сохранятся и будут актуальны в течение десятков лет. Выступление эксперта транслировалось на сайте YouTube.

Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил? — отметил Песков.

Среди требований, предъявляемых к сфере высшего образования 2020-х годов, он называет высокие темпы внедрения программ обучения, максимально удовлетворяющих рынок труда, нацеленные на выпуск профессионалов, а не отдельных специалистов. Кроме того, аналитик предложил отказаться от некоторых стандартов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой создания бюджетных мест на второе высшее образование в медицинских вузах. Соответствующее письмо он направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

В своём обращении Власов указал на дефицит квалифицированных медицинских кадров, который особенно сильно заметен в небольших населённых пунктах. Он считает, что на фоне этой проблемы государству необходимо разработать стимулирующие меры для привлечения людей в эту сферу.