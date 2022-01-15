В Минцифры назвали сроки запуска нового мобильного приложения «Госуслуги»

Весной 2022 года в России запустят новое мобильное приложение «Госуслуги», рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передаёт ТАСС. Его особенностью станет более ориентированный подход к пользователю, когда приложение сможет подстраиваться под конкретный профиль.

Весной мы должны запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», — отметил Шадаев.

На заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Шадаев сообщил об обновлении приложения, которое должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены и будут интересны.

Ранее появилась информация, что исходный код ресурса «Госуслуги» оказался в свободном доступе в Интернете. Хакерам удалось скачать незашифрованные исходные коды. Подобным образом также удалось получить сертификаты ЕСИА. Как выяснилось, портал «Госуслуги» был создан на базе «Битрикс», а ЕСИА — на базе OpenID. Отмечалось, что потенциально это может привести к серьёзным утечкам персональных данных пользователей портала.

В Минцифры на это заявили, что в результате проверки не выявили угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса. В ведомстве отметили, что были обнаружены недостатки в работе одного из региональных порталов.